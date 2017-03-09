«Барселона» объявила о продлении контракта с Ракитичем до 2021 года

Новое соглашение 28-летнего хорватского хавбека будет действовать до 30 июня 2021 года, сообщается на официальном сайте клуба. Предыдущее истекало летом 2019 года.



Сумма отступных будет составлять € 125 млн. Подпись под новым соглашением с каталонским клубом Ракитич поставит 10 марта.

В «Барселону» полузащитник перебрался из «Севильи» летом 2014 года. В составе сине-гранатовых Ракитич провёл 145 официальных матчей и забил 23 матча.