Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29024618/
9 марта 2017, 22:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» объявила о продлении контракта с Ракитичем до 2021 года

«Барселона» достигла соглашения с полузащитником Иваном Ракитичем о продлении контракта.

Новое соглашение 28-летнего хорватского хавбека будет действовать до 30 июня 2021 года, сообщается на официальном сайте клуба. Предыдущее истекало летом 2019 года.

Сумма отступных будет составлять € 125 млн. Подпись под новым соглашением с каталонским клубом Ракитич поставит 10 марта.
В «Барселону» полузащитник перебрался из «Севильи» летом 2014 года. В составе сине-гранатовых Ракитич провёл 145 официальных матчей и забил 23 матча.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»