«Барселона» объявила о продлении контракта с Ракитичем до 2021 года
«Барселона» достигла соглашения с полузащитником Иваном Ракитичем о продлении контракта.
Новое соглашение 28-летнего хорватского хавбека будет действовать до 30 июня 2021 года, сообщается на официальном сайте клуба. Предыдущее истекало летом 2019 года.
Сумма отступных будет составлять € 125 млн. Подпись под новым соглашением с каталонским клубом Ракитич поставит 10 марта.
В «Барселону» полузащитник перебрался из «Севильи» летом 2014 года. В составе
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