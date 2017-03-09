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9 марта 2017, 21:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В Беларуси из-за падения ворот погиб 12-летний мальчик

В Беларуси погиб 12-летний мальчик, на которого упали футбольные ворота.

В <span class=error>Беларуси</span> погиб 12-летний мальчик на которого упали футбольные ворота. Увеличить
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Солигорским районным отделом следственного комитета проводится доследственная проверка по факту смерти подростка.

«Днём 8 марта поступило сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи о смертельном травмировании несовершеннолетнего жителя Солигорского района 2004 года рождения. В ходе разбирательства следствием предварительно установлено, что компания подростков играла с мячом на стадионе Краснослободской школы. По словам очевидцев, погибший повис на металлических футбольных воротах и начал их раскачивать. Ворота упали, от полученных травм ребёнок скончался. Другие ребята не пострадали», — приводит слова официального представителя управления Следственного комитета по Минской области Татьяны Белоног «Млын».

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