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9 марта 2017, 20:06 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дэвис подписал новый контракт с «Тоттенхэмом» до 2021 года

«Тоттенхэм Хотспур» на своём официальном сайте объявил о подписании нового контракта с защитником Беном Дэвисом.

23-летний валлиец продлил соглашение до 2021 года.

В «Тоттенхэм» Дэвис перешёл в июле 2014 года из «Суонси Сити». В составе «шпор» защитник сыграл 78 матчей, забил один гол и отдал семь голевых передач.

В активе Дэвиса 28 матчей за сборную Уэльса и участие в Евро-2016, на котором валлийцы дошли до полуфинала.

Тоттенхэм Хотспур
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