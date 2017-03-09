Дэвис подписал новый контракт с «Тоттенхэмом» до 2021 года
«Тоттенхэм Хотспур» на своём официальном сайте объявил о подписании нового контракта с защитником Беном Дэвисом.
23-летний валлиец продлил соглашение до 2021 года.
В «Тоттенхэм» Дэвис перешёл в июле 2014 года из «Суонси Сити». В составе «шпор» защитник сыграл 78 матчей, забил один гол и отдал семь голевых передач.
В активе Дэвиса 28 матчей за сборную Уэльса и участие в Евро-2016, на котором валлийцы дошли до полуфинала.
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