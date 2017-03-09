Спаллетти: Футболист «Ромы» Тотти должен играть до тех пор, пока у него есть желание
МОСКВА, 9 мар —
Р-Спорт. Капитан итальянской «Ромы» Франческо Тотти должен продолжать играть в футбол до тех пор, пока у него есть желание, а клуб должен помочь ему в этом, заявил главный тренер римлян Лучано Спаллетти.
Спаллетти, который в период с 2009 по 2014 год возглавлял «Зенит», вернулся в «Рому» в январе 2016-го. По ходу сезона-2015/16 итальянские СМИ неоднократно сообщали о конфликтах между специалистом и Тотти, который стал реже проходит в состав после смены тренера. В начале июня Тотти подписал новое однолетнее соглашение. В феврале Спаллетти заявил, что готов покинуть «Рому», если клуб не предложит 40-летнему форварду новый контракт.
«Я сказал это (что готов покинуть “Рому”), потому что в
«После всех этих лет наличие Тотти в команде дает ощутимую пользу: когда он выходит на поле, он сразу создает особую атмосферу. Благодаря всем тем великим вещам, которые он делал на протяжении карьеры, он создает такой магнетизм. Тотти уникален», — подчеркнул Спаллетти.
Тотти, являющийся воспитанником «Ромы», дебютировал за основную команду в 1993 году. В общей сложности форвард появлялся на поле в форме «волков» более 700 раз и забил более 300 мячей. Вместе с командой он становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В составе сборной Италии в 2006 году Тотти стал чемпионом мира.
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