СМИ: Зозуля разорвал контракт с «Райо Вальекано»
Украинский нападающий Роман Зозуля больше не является игроком Райо Вальекано, сообщает Isport со ссылкой на испанскую Marca.
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Видимо, что-то случилось...
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Стороны достигли соглашения по разрыву контракта.
Разрыв контракта произошел по так называемому «случаю Зозули» — украинец получит возможность быть заявленным за четвертую команду по ходу сезона специальным решением ФИФА.
Как сообщал УНИАН в последний день зимнего трансферного окна Роман Зозуля перебрался в Райо Вальекано на правах аренды. Однако фанаты мадриского клуба сорвали переход украинца, обвинив его в нацизме.
Представители Райо, в свою очередь, обратились к Зозуле с предложением продолжить карьеру в Вальекано, гарантируя ему полную безопасность на поле и вне его, но Роман отклонил его.
Согласно правилам ФИФА он не мог играть ни за одну команду до лета, но специальным решением ФИФА он получил разрешение выступить за четвертую команду в одном сезоне.
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