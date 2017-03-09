СМИ: Зозуля разорвал контракт с «Райо Вальекано»

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Стороны достигли соглашения по разрыву контракта.

Разрыв контракта произошел по так называемому «случаю Зозули» — украинец получит возможность быть заявленным за четвертую команду по ходу сезона специальным решением ФИФА.

Как сообщал УНИАН в последний день зимнего трансферного окна Роман Зозуля перебрался в Райо Вальекано на правах аренды. Однако фанаты мадриского клуба сорвали переход украинца, обвинив его в нацизме.

Представители Райо, в свою очередь, обратились к Зозуле с предложением продолжить карьеру в Вальекано, гарантируя ему полную безопасность на поле и вне его, но Роман отклонил его.

Согласно правилам ФИФА он не мог играть ни за одну команду до лета, но специальным решением ФИФА он получил разрешение выступить за четвертую команду в одном сезоне.