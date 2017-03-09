Футболист Зозуля, «Бетис» и «Райо» договорились о расторжении арендного соглашения

Контракты, которые связывали три стороны, были расторгнуты в четверг. Зозуля, права на которого принадлежат «Бетису», 31 января перешел в «Райо Вальекано» на правах аренды. Фанаты «Райо» выступили против этого трансфера, настаивая на том, что 27-летний украинец придерживается неонацистских взглядов. В результате руководство клуба приняло решение вернуть форварда в «Бетис», но из-за того, что Зозуля ранее был отзаявлен севильским клубом, футболист не может выступать за него до конца текущего сезона.

Ранее ФИФА разрешила Зозуле выступать за «Днепр», из которого форвард перебрался в «Бетис» в 2016 году. Однако украинскому клубу запрещено регистрировать новичков из-за финансовых проблем. СМИ также сообщали, что ФИФА разрешила игроку в порядке исключения заявиться за четвертый клуб в ходе текущего сезона.