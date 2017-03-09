Футболист Зозуля, «Бетис» и «Райо» договорились о расторжении арендного соглашения
МОСКВА, 9 мар —
Р-Спорт. Украинский нападающий Роман Зозуля и испанские футбольные клубы «Бетис» и «Райо Вальекано» договорились о расторжении арендного соглашения футболиста, сообщается на официальном сайте «Райо».
Контракты, которые связывали три стороны, были расторгнуты в четверг. Зозуля, права на которого принадлежат «Бетису», 31 января перешел в «Райо Вальекано» на правах аренды. Фанаты «Райо» выступили против этого трансфера, настаивая на том, что 27-летний украинец придерживается неонацистских взглядов. В результате руководство клуба приняло решение вернуть форварда в «Бетис», но
Ранее ФИФА разрешила Зозуле выступать за «Днепр», из которого форвард перебрался в «Бетис» в 2016 году. Однако украинскому клубу запрещено регистрировать новичков
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