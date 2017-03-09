Чеферин: Финансовый fair play нужно внедрять и во внутренних европейских чемпионатах

С момента внедрения финансового fair play клубы, которые получают право на участие в турнирах УЕФА, должны доказывать, что не имеют просроченных финансовых обязательств на текущий сезон перед другими клубами, своими игроками и социальными/налоговыми службами. С 2013 года клубы должны подтверждать свою безубыточность — то есть, что они не тратят больше, чем зарабатывают. Для оценки этого УЕФА создал инстанцию по финансовому контролю клубов (ИФКК), которая каждый год проверяет показатели всех участников еврокубков за последние три сезона.

«Финансовый fair play работает, убытки европейского футбола после его введения снизились более чем на 80%. Очень важно, чтобы нормы финансового fair play применялись не только к клубам, которые хотят выступать в турнирах УЕФА. Их надо постепенно внедрять и во внутренних европейских чемпионатах, чтобы клубы жили по средствам и грамотно управлялись вне зависимости от того, играют они в еврокубках или нет», — отметил Чеферин.