Руководство «Арсенала» сделало заявление о будущем Венгера

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Напомним, контракт французского специалиста с лондонским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

— Мы полностью в курсе того внимания, которое сейчас привлечено к клубу и понимаем дебаты вокруг фигуры Венгера, — подчеркнул Кесвик. — Мы уважаем тот факт, что болельщики придерживаются своих разных личных мнений, но мы всегда будем руководить этим великим футбольным клубом, учитывая интересы на долгосрочной перспективы.

У Арсена контракт до конца нынешнего сезона. Все решения будут приняты совместно, о них станет известно в нужное время нужным образом.