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9 марта 2017, 17:58 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Руководство «Арсенала» сделало заявление о будущем Венгера

На официальном сайте «Арсенала» появилось заявление президента клуба Чипса Кесвика по поводу будущего главного тренера команды Арсена Венгера.

На официальном сайте Арсенала появилось заявление президента клуба <span class=error>Чипса</span> <span class=error>Кесвика</span> по поводу будущего главного тренера команды <span class=error>Арсена</span> <span class=error>Венгера</span>. Увеличить
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Напомним, контракт французского специалиста с лондонским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

— Мы полностью в курсе того внимания, которое сейчас привлечено к клубу и понимаем дебаты вокруг фигуры Венгера, — подчеркнул Кесвик. — Мы уважаем тот факт, что болельщики придерживаются своих разных личных мнений, но мы всегда будем руководить этим великим футбольным клубом, учитывая интересы на долгосрочной перспективы.

У Арсена контракт до конца нынешнего сезона. Все решения будут приняты совместно, о них станет известно в нужное время нужным образом.

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Йенс Леманн: Венгер должен остаться в «Арсенале»

Бывший вратарь «Арсенала» Йенс Леманн считает, что главный тренер команды Арсен Венгер должен остаться на своем посту, несмотря на критику. В 1/8 финала Лиги чемпионов «канониры» проиграли «Баварии» в двух матчах с общим счетом 2:10.
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