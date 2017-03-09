Руководство «Арсенала» сделало заявление о будущем Венгера
На официальном сайте «Арсенала» появилось заявление президента клуба Чипса Кесвика по поводу будущего главного тренера команды Арсена Венгера.
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Напомним, контракт французского специалиста с лондонским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.
— Мы полностью в курсе того внимания, которое сейчас привлечено к клубу и понимаем дебаты вокруг фигуры Венгера, — подчеркнул Кесвик. — Мы уважаем тот факт, что болельщики придерживаются своих разных личных мнений, но мы всегда будем руководить этим великим футбольным клубом, учитывая интересы на долгосрочной перспективы.
У Арсена контракт до конца нынешнего сезона. Все решения будут приняты совместно, о них станет известно в нужное время нужным образом.
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