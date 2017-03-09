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9 марта 2017, 17:57 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Марадона договорился о работе послом в китайской Суперлиге

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона договорился о сотрудничестве с китайской Суперлигой, сообщает L`Equipe.

56-летний аргентинец будет популяризировать футбол в стране.

«Спасибо моему агенту за предоставленную возможность работать в Китае. Буду вечно за это благодарен», — написал Марадона в своём «инстаграме».


Ранее сообщалось, что руководство китайской Суперлиги продолжает искать способы развития местного чемпионата и местного футбола, для чего сделали предложение Марадоне. Ему предлагали читать лекции и проводить семинары для молодых футболистов.
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