Начало в лицах

Республиканский интернет-портал Sports.kz предлагает вниманию казахстанских любителей футбола свой вариант символической сборной самого первого тура КПЛ-2017.



По традиции напоминаем: это всего лишь наш собственный взгляд на вопрос, никоим образом на абсолютную объективность не претендующий.

Итак…



Вратарь:

Андрей Сидельников («Актобе»)



С лучшей стороны проявил свои профессиональные качества опытный голкипер в принципиальном для себя противостоянии в Алматы с «Кайратом». Ворота «сухими» в итоге Андрей не уберег, но в пропущенном мяче, строго говоря, его обвинять сложно.



Центральные защитники

Сесар Арсо («Кайрат»):

Зоран Рендулич («Ордабасы»)

Александр Воловик («Актобе»)



Здесь выбор был достаточно широк — немало защитников в первом туре сыграло довольно уверенно. Особо хотелось бы выделить трио этих опытных оборонцев. И Сесар, и Зоран, и Александр действовали надежно и вселяли этим уверенность в своих товарищей по команде.



Опорный полузащитник:

Абдулайе Диакате («Ордабасы»)



Большой объем работы выполнил в этот день на поле сенегальский опорник шымкентцев. Абдулайе поучаствовал в разрушении немалого числа атакующих замыслов чемпиона страны. А мяч, забитый в концовке встречи, стал достойной наградой трудолюбивому игроку.



Правый полузащитник:

Исаэль («Кайрат»)



Когда игра у бразильца идет, он почти неудержим. В игре против «Актобе» Исаэль старался принести максимальную пользу своей команде и допускал не слишком много потерь. В целом, на включение в список лучших игроков тура кайратовец точно наиграл.



Центральные полузащитники:

Азат Нургалиев («Ордабасы»)

Томаш Шимкович («Тобол»)



Заметными фигурами на поле были в первом туре КПЛ-2017 эти два атакующих хавбека. Азат горел желанием проявить себя с самой лучшей стороны в матче именно с «Астаной» и сумел поразить ворота своего недавнего одноклубника Ненада Эрича. Томаш тоже очень немало и продуктивно потрудился в организации наступательных действий своей команды.



Левый полузащитник:

Мардан Толебек («Ордабасы»)



Вполне заслужил право быть отмеченным за поединок со столичной дружиной этот полузащитник шымкентской команды. Шикарный гол Мардана со штрафного фактически склонил чашу весов в матче в сторону южан.



Нападающие:

Жерар Гоу («Кайрат»)

Алексей Щеткин («Тобол»)



Даже имея не столь много моментов для взятий чужих ворот, как обычно, Жерар сумел воспользоваться далеко не самым очевидным из них, чтобы не уйти с поля без забитого мяча. Что касается Алексея, то хет-трик в первом туре — это, реально, сильно. Тем более, что форвард забил фактически все, что имел.



Тренер:

Алексей Петрушин («Ордабасы»)



Сложно говорить, что в Шымкенте в тренерской дуэли опытный россиянин взял верх над Станимиром Стоиловым. И все же, как бы то ни было, победа, причем — с крупным счетом, досталась «Ордабасы», и за такой успех Алексей Алексеевич должен быть отмеченным.