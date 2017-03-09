Начало в лицах
Очередной чемпионат Казахстана по футболу в
Премьер-Лиге стартовал, и, как всегда, на зеленых прямоугольниках футбольных полей отечественных стадионов можно было отметить в эту среду как хорошо потрудившихся для успеха своих команд игроков, так и исполнителей, бывших не слишком полезными собственным игровым коллективам.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Республиканский
По традиции напоминаем: это всего лишь наш собственный взгляд на вопрос, никоим образом на абсолютную объективность не претендующий.
Итак…
Вратарь:
Андрей Сидельников («Актобе»)
С лучшей стороны проявил свои профессиональные качества опытный голкипер в принципиальном для себя противостоянии в Алматы с «Кайратом». Ворота «сухими» в итоге Андрей не уберег, но в пропущенном мяче, строго говоря, его обвинять сложно.
Центральные защитники
Сесар Арсо («Кайрат»):
Зоран Рендулич («Ордабасы»)
Александр Воловик («Актобе»)
Здесь выбор был достаточно широк — немало защитников в первом туре сыграло довольно уверенно. Особо хотелось бы выделить трио этих опытных оборонцев. И Сесар, и Зоран, и Александр действовали надежно и вселяли этим уверенность в своих товарищей по команде.
Опорный полузащитник:
Абдулайе Диакате («Ордабасы»)
Большой объем работы выполнил в этот день на поле сенегальский опорник шымкентцев. Абдулайе поучаствовал в разрушении немалого числа атакующих замыслов чемпиона страны. А мяч, забитый в концовке встречи, стал достойной наградой трудолюбивому игроку.
Правый полузащитник:
Исаэль («Кайрат»)
Когда игра у бразильца идет, он почти неудержим. В игре против «Актобе» Исаэль старался принести максимальную пользу своей команде и допускал не слишком много потерь. В целом, на включение в список лучших игроков тура кайратовец точно наиграл.
Центральные полузащитники:
Азат Нургалиев («Ордабасы»)
Томаш Шимкович («Тобол»)
Заметными фигурами на поле были в первом туре КПЛ-2017 эти два атакующих хавбека. Азат горел желанием проявить себя с самой лучшей стороны в матче именно с «Астаной» и сумел поразить ворота своего недавнего одноклубника Ненада Эрича. Томаш тоже очень немало и продуктивно потрудился в организации наступательных действий своей команды.
Левый полузащитник:
Мардан Толебек («Ордабасы»)
Вполне заслужил право быть отмеченным за поединок со столичной дружиной этот полузащитник шымкентской команды. Шикарный гол Мардана со штрафного фактически склонил чашу весов в матче в сторону южан.
Нападающие:
Жерар Гоу («Кайрат»)
Алексей Щеткин («Тобол»)
Даже имея не столь много моментов для взятий чужих ворот, как обычно, Жерар сумел воспользоваться далеко не самым очевидным из них, чтобы не уйти с поля без забитого мяча. Что касается Алексея, то
Тренер:
Алексей Петрушин («Ордабасы»)
Сложно говорить, что в Шымкенте в тренерской дуэли опытный россиянин взял верх над Станимиром Стоиловым. И все же, как бы то ни было, победа, причем — с крупным счетом, досталась «Ордабасы», и за такой успех Алексей Алексеевич должен быть отмеченным.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter