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9 марта 2017, 15:45 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Начало в лицах

Очередной чемпионат Казахстана по футболу в Премьер-Лиге стартовал, и, как всегда, на зеленых прямоугольниках футбольных полей отечественных стадионов можно было отметить в эту среду как хорошо потрудившихся для успеха своих команд игроков, так и исполнителей, бывших не слишком полезными собственным игровым коллективам.

Очередной чемпионат Казахстана по футболу в <nobr>Премьер-Лиге</nobr> стартовал и как всегда на зеленых прямоугольниках футбольных полей отечественных стадионов можно было отметить в эту среду как хорошо потрудившихся для успеха своих команд игроков так и исполнителей бывших не слишком полезными собственным игровым коллективам. Увеличить
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Республиканский интернет-портал Sports.kz предлагает вниманию казахстанских любителей футбола свой вариант символической сборной самого первого тура КПЛ-2017.

По традиции напоминаем: это всего лишь наш собственный взгляд на вопрос, никоим образом на абсолютную объективность не претендующий.
Итак…

Вратарь:
Андрей Сидельников («Актобе»)

С лучшей стороны проявил свои профессиональные качества опытный голкипер в принципиальном для себя противостоянии в Алматы с «Кайратом». Ворота «сухими» в итоге Андрей не уберег, но в пропущенном мяче, строго говоря, его обвинять сложно.

Центральные защитники
Сесар Арсо («Кайрат»):
Зоран Рендулич («Ордабасы»)
Александр Воловик («Актобе»)

Здесь выбор был достаточно широк — немало защитников в первом туре сыграло довольно уверенно. Особо хотелось бы выделить трио этих опытных оборонцев. И Сесар, и Зоран, и Александр действовали надежно и вселяли этим уверенность в своих товарищей по команде.

Опорный полузащитник:
Абдулайе Диакате («Ордабасы»)

Большой объем работы выполнил в этот день на поле сенегальский опорник шымкентцев. Абдулайе поучаствовал в разрушении немалого числа атакующих замыслов чемпиона страны. А мяч, забитый в концовке встречи, стал достойной наградой трудолюбивому игроку.

Правый полузащитник:
Исаэль («Кайрат»)

Когда игра у бразильца идет, он почти неудержим. В игре против «Актобе» Исаэль старался принести максимальную пользу своей команде и допускал не слишком много потерь. В целом, на включение в список лучших игроков тура кайратовец точно наиграл.

Центральные полузащитники:
Азат Нургалиев («Ордабасы»)
Томаш Шимкович («Тобол»)

Заметными фигурами на поле были в первом туре КПЛ-2017 эти два атакующих хавбека. Азат горел желанием проявить себя с самой лучшей стороны в матче именно с «Астаной» и сумел поразить ворота своего недавнего одноклубника Ненада Эрича. Томаш тоже очень немало и продуктивно потрудился в организации наступательных действий своей команды.

Левый полузащитник:
Мардан Толебек («Ордабасы»)

Вполне заслужил право быть отмеченным за поединок со столичной дружиной этот полузащитник шымкентской команды. Шикарный гол Мардана со штрафного фактически склонил чашу весов в матче в сторону южан.

Нападающие:
Жерар Гоу («Кайрат»)
Алексей Щеткин («Тобол»)

Даже имея не столь много моментов для взятий чужих ворот, как обычно, Жерар сумел воспользоваться далеко не самым очевидным из них, чтобы не уйти с поля без забитого мяча. Что касается Алексея, то хет-трик в первом туре — это, реально, сильно. Тем более, что форвард забил фактически все, что имел.

Тренер:
Алексей Петрушин («Ордабасы»)

Сложно говорить, что в Шымкенте в тренерской дуэли опытный россиянин взял верх над Станимиром Стоиловым. И все же, как бы то ни было, победа, причем — с крупным счетом, досталась «Ордабасы», и за такой успех Алексей Алексеевич должен быть отмеченным.

© Sports.kz
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