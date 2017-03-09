Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29017929/
9 марта 2017, 14:50 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Чемпион мира по футболу Хаби Алонсо объявил о завершении карьеры

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Чемпион мира 2010 года в составе сборной Испании по футболу, полузащитник немецкой «Баварии» Хаби Алонсо объявил о завершении карьеры. Об этом спортсмен написал в своем Twitter.

Также в составе сборной Испании полузащитник дважды становился чемпионом Европы в 2008 и 2012 годах. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее сообщалось, что спортсмен уйдет из футбола летом текущего года, когда завершится его контракт с «Баварией».

«Жил этим, любил это. Прощай, прекрасная игра», — написал 35-летний полузащитник. Кроме того, спортсмен в интервью официальному сайту чемпионата Германии отметил, что всегда хотел завершить карьеру на высоком уровне и горд, что ему довелось играть за «Баварию».

Алонсо выступает за «Баварию» с 2014 года, ранее он играл за испанский «Реал» и английский «Ливерпуль», с которыми по одному разу выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Также в составе сборной Испании он дважды становился чемпионом Европы в 2008 и 2012 годах.

В текущем сезоне Алонсо провел за «Баварию» 27 матчей, в которых забил три гола.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Начало в лицах

Начало в лицах

Очередной чемпионат Казахстана по футболу в Премьер-Лиге стартовал, и, как всегда, на зеленых прямоугольниках футбольных полей отечественных стадионов можно было отметить в эту среду как хорошо потрудившихся для успеха своих команд игроков, так и исполнителей, бывших не слишком полезными собственным игровым коллективам.
Еще 7 новостей  Все новости
9 марта

Исинбаева вновь избрана главой наблюдательного совета РУСАДА

Депутатам Лебедеву и Дегтяреву отказано во въезде в ФРГ для встречи с руководством МПК

Лопырева провела экскурсию по Ростову-на-Дону для британских спортивных журналистов