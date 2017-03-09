Чемпион мира по футболу Хаби Алонсо объявил о завершении карьеры

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Ранее сообщалось, что спортсмен уйдет из футбола летом текущего года, когда завершится его контракт с «Баварией».

«Жил этим, любил это. Прощай, прекрасная игра», — написал 35-летний полузащитник. Кроме того, спортсмен в интервью официальному сайту чемпионата Германии отметил, что всегда хотел завершить карьеру на высоком уровне и горд, что ему довелось играть за «Баварию».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Lived it. Loved it. <br><br>Farewell beautiful game. <a href="https://t.co/1aSN7GGNzZ">pic.twitter.com/1aSN7GGNzZ</a></p>— Xabi Alonso (@XabiAlonso) <a href="https://twitter.com/XabiAlonso/status/839777479426510848">9 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Алонсо выступает за «Баварию» с 2014 года, ранее он играл за испанский «Реал» и английский «Ливерпуль», с которыми по одному разу выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Также в составе сборной Испании он дважды становился чемпионом Европы в 2008 и 2012 годах.

В текущем сезоне Алонсо провел за «Баварию» 27 матчей, в которых забил три гола.