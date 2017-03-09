Чемпион мира по футболу Хаби Алонсо объявил о завершении карьеры
МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Чемпион мира 2010 года в составе сборной Испании по футболу, полузащитник немецкой «Баварии» Хаби Алонсо объявил о завершении карьеры. Об этом спортсмен написал в своем Twitter.
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Ранее сообщалось, что спортсмен уйдет из футбола летом текущего года, когда завершится его контракт с «Баварией».
«Жил этим, любил это. Прощай, прекрасная игра», — написал 35-летний полузащитник. Кроме того, спортсмен в интервью официальному сайту чемпионата Германии отметил, что всегда хотел завершить карьеру на высоком уровне и горд, что ему довелось играть за «Баварию».
Алонсо выступает за «Баварию» с 2014 года, ранее он играл за испанский «Реал» и английский «Ливерпуль», с которыми по одному разу выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Также в составе сборной Испании он дважды становился чемпионом Европы в 2008 и 2012 годах.
В текущем сезоне Алонсо провел за «Баварию» 27 матчей, в которых забил три гола.
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