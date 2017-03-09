Чемпиона лихорадит. Обзор первого тура КПЛ-2017

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Столичный клуб «Астана» начал защиту титула чемпиона КПЛ с крупного поражения, а вернувшийся в премьер-лигу «Кайсар» добыл победу. Кроме того, игрок «Тобола» отметился хет-триком. Все подробности первого тура КПЛ-2017 — в материале Vesti.kz.

Слишком уж скомкано начали сезон астанинские футболисты. Действующий чемпион за две игры пропустил уже пять мячей. При этом команда Станимира Стойлова не забила ни одного гола. В игре против «Ордабасы» в Шымкенте и вовсе в ворота «Астаны» залетела «трешка».

Первый гол в матче был забит на 15-й минуте, когда точным ударом со штрафного ворота Ненада Эрича поразил хавбек «Ордабасы» Мардан Толебек. Удвоили счет хозяева после перерыва. На 75-й минуте своей бывшей команде забил полузащитник Азат Нургалиев. Точку в матче поставил гол сенегалца Абдулайе Диакате на 89-й минуте.

После игры наставник астанчан косвенно обвинил шымкентский газон в том, что показывать настоящую игру на нем невозможно. В матче за Суперкубок Стойлов упомянул внутренние проблемы. И, скорее всего, так и есть. Чемпионов лихорадит и уж точно мастерство игроков никуда не делось. Значит, на настрой влияют какие-то негативные моменты внутри команды, которые стоит урегулировать в ближайшее время.

Тем временем игрок «Астаны», арендованный «Тоболом», добыл для костанайцев убедительную победу над «Атырау». Три гола — такова эффективность Алексея Щеткина в прошедшем матче. И этого вполне хватило для общей победы со счетом 3:0. Игрок отличился на 13-й, 57-й и 65-й минутах. Напомним, что состав «Тобола» нападающий пополнил зимой. Кроме того, Щеткин также стал автором первого гола КПЛ-2017. А с тремя голами нападающий пока возглавляет гонку бомбардиров.

Не проявил предельной сыгранности павлодарский «Иртыш». В матче против «Акжайыка» были видны проблемы во взаимопонимании игроков. Но это скорее всего синдром старта сезона. Не все наработки межсезонья вступили в силу. К тому же, практически весь состав «Иртыша» обновился перед КПЛ-2017. Поэтому очень рано говорить об их конкретной мощи. Поиграем — увидим.

Пока же неубедительная победа над командой из Уральска со счетом 2:1. Счет был открыт на 46-й минуте, а автором гола стал полузащитник «Иртыша» Аслан Дарабаев. Гости ответили на это мячом парагвайского хавбека Фредди Коронеля на 83-й. Под занавес встречи, на 89-й минуте, был назначен пенальти в ворота «Акжайыка», который точно реализовал сербский защитник «Иртыша» Стефан Живкович.

К слову, судьбу другой встречи также решил забитый пенальти. Вернувшийся в КПЛ «Кайсар» минимально одержал победу над «Окжетпесом». Можно поздравить кызылординцев с удачным возвращением. Правда это только самое начало чемпионата. Но в любом случае, игроки «Кайсара» себя проявили. При этом ничего плохого нельзя сказать и об «Окжетпесе». Все-таки большую часть игрового времени матч проходил как говорится «в обе стороны». Лишь на 92-й минуте защитник «Окжетпеса» Сергей Кейлер сыграл рукой в своей штрафной, после чего пенальти точно реализовал черногорский нападающий «Кайсара» Стефан Николич.

Единственная ничья случилась в матче «Тараз» — «Шахтер». Южане буквально чудом остались в КПЛ после исключения «Алтая» из списка участников из-за нарушений регламента. Тренерскому штабу в срочном порядке пришлось собирать состав, который мог бы конкурировать в Премьер-лиге, а не в первой. В матче против карагандинцев «Тараз» держался неплохо. К тому же, слабая реализация моментов игроков «Шахтера» позволила продержаться «Таразу» до финального свистка.

При этом стоит отметить, что южный клуб играл в меньшинстве после удаления Давронжона Эргашева. На 51-й минуте таджикский защитник «Тараза» ногой ударил соперника в спину и получил красную карточку.

Хорошо смотрелся после всех передряг «Актобе», который наносил визит в Алматы. В игре с «Кайратом» актюбинцы более-менее выстраили порядочную игру. Не боялись атаковать, шли в открытый отбор. К тому же, экс-вратарь «Кайрата» Андрей Сидельников заслужил особого внимания своими действиями.

Что касается алматинцев, команда играла без Исламбека Куата, который заработал две карточки в матче за Суперкубок. Но и без него игру удавалось контролировать. Да, не феерический матч, но три очка есть. На 64-ой минуте забитым мячом отметился Жерар Гоу.

Второй тур КПЛ пройдет 12 марта.