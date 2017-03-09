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9 марта 2017, 11:03 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал» нацелился на спортивного директора «Севильи» Мончи

Руководство мадридского «Реала» заинтересовано в услугах спортивного директора «Севильи» Рамона Мончи, передаёт Marca.

Реал нацелился на спортивного директора Севильи Мончи - Фото Увеличить
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Президент «сливочных» Флорентино Перес очень ценит работу этого специалиста и хотел бы видеть его в «Королевском клубе». Мончи ещё летом хотел покинуть «Севилью», однако имеет действующий контракт, и андалусский клуб потребовал за него € 10 млн в качестве компенсации. Однако сейчас ситуация изменилась, и «Севилья» готова отпустить Мончи в другой клуб безвозмездно.

В услугах Мончи были заинтересованы и такие клубы, как миланский «Интер» и «Рома».

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