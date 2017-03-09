СМИ: Ибрагимовичу предложили рекордный контракт в истории MLS

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По информации нескольких источников, руководство «Лос-Анджелеса» на днях направило форварду предложение о переходе в клуб предстоящим летом, которое сделает его самым высокооплачиваемым футболистом в истории лиги. Сумма, которую предложил «Гэлакси» 35-летнему нападающему, не сообщается.

На данный момент самым высокооплачиваемым игроком в истории MLS является бразилец Кака, который получает в «Орландо Сити» $7,2 млн (€6,8 млн) в год. Самым же высокооплачиваемым футболистом мира является аргентинский нападающий Карлос Тевес. В декабре 2016 года он подписал контракт с китайским клубом «Шанхай Шэньхуа» с зарплатой €720 тысяч в неделю (около €37,4 млн в год).

Ибрагимович перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года, заключив соглашение по схеме «1+1». Данная схема предусматривает продление годичного соглашения еще на один сезон в случае, если обе стороны довольны сотрудничеством друг с другом. Ранее отмечалось, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо хочет активировать данную опцию в контракте Ибрагимовича и продлить его. Заработная плата шведа в английском клубе составляет около €11,4 млн в год.

В текущем сезоне форвард провел 39 игр во всех турнирах за «Манчестер Юнайтед» и забил 26 мячей.