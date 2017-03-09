Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29012744/
9 марта 2017, 10:12 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

СМИ: Ибрагимовичу предложили рекордный контракт в истории MLS

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Клуб Главной футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» сделал беспрецедентное предложение нападающему английского «Манчестер Юнайтед» Златану Ибрагимовичу, которое сделает его самым высокооплачиваемым футболистом в истории лиги. Об этом сообщает журнал Sports Illustrated.

На данный момент самым высокооплачиваемым игроком в истории MLS является бразилец Кака который получает в Орландо 72 млн в год. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По информации нескольких источников, руководство «Лос-Анджелеса» на днях направило форварду предложение о переходе в клуб предстоящим летом, которое сделает его самым высокооплачиваемым футболистом в истории лиги. Сумма, которую предложил «Гэлакси» 35-летнему нападающему, не сообщается.

На данный момент самым высокооплачиваемым игроком в истории MLS является бразилец Кака, который получает в «Орландо Сити» $7,2 млн (€6,8 млн) в год. Самым же высокооплачиваемым футболистом мира является аргентинский нападающий Карлос Тевес. В декабре 2016 года он подписал контракт с китайским клубом «Шанхай Шэньхуа» с зарплатой €720 тысяч в неделю (около €37,4 млн в год).

Ибрагимович перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года, заключив соглашение по схеме «1+1». Данная схема предусматривает продление годичного соглашения еще на один сезон в случае, если обе стороны довольны сотрудничеством друг с другом. Ранее отмечалось, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо хочет активировать данную опцию в контракте Ибрагимовича и продлить его. Заработная плата шведа в английском клубе составляет около €11,4 млн в год.

В текущем сезоне форвард провел 39 игр во всех турнирах за «Манчестер Юнайтед» и забил 26 мячей.

Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
9 марта

Высочайшая степень готовности: Виталий Мутко - о Кубке конфедераций в России

Фигуристки Медведева и Сотскова выступят в составе сборной России на ЧМ в Хельсинки

Гендиректор: "Кубань" погасит долги по зарплате перед Петреску в ближайшее время