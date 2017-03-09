Анчелотти заверил, что Саншеш останется игроком «Баварии» в следующем сезоне

«Бавария» в борьбе за приобретение 19-летнего игрока сборной Португалии опередила «Манчестер Юнайтед». Саншеш был приобретён у «Бенфики» за € 35 млн. Однако адаптация полузащитника в «Баварии» проходит тяжело. В Бундеслиге хавбек выходил в стартовом составе лишь в четырёх матчах.



«Ренату, несомненно, будет здесь в следующем сезоне. Мы не будем продавать его или отдавать в аренду», — цитирует Анчелотти Sport Bild.