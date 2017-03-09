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9 марта 2017, 0:17 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Гэлакси» готов сделать Ибрагимовича самым высокооплачиваемым игроком MLS

«Лос-Анджелес Гэлакси» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Златану Ибрагимовичу, сообщает The Telegraph.

Американский клуб готов платить 35-летнему шведу 11 миллионов фунтов стерлингов в год. Таким образом, форвард может стать самым высокооплачиваемым футболистом в истории MLS.

В этом сезоне Ибрагимович провел в составе «красных дьяволов» 39 матчей, забил 26 мячей и отдал 5 голевых передач.

Манчестер Юнайтед
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