«Гэлакси» готов сделать Ибрагимовича самым высокооплачиваемым игроком MLS
«Лос-Анджелес Гэлакси» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Златану Ибрагимовичу, сообщает The Telegraph.
Американский клуб готов платить 35-летнему шведу 11 миллионов фунтов стерлингов в год. Таким образом, форвард может стать самым высокооплачиваемым футболистом в истории MLS.
В этом сезоне Ибрагимович провел в составе «красных дьяволов» 39 матчей, забил 26 мячей и отдал 5 голевых передач.
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