Галлиани: Соса ради «Милана» отказался от больших денег

«Я доволен Сосой. Следил за его игрой с Олимпиады 2008 года, когда он победил в чудесной команде с Месси.



Хосе очень хотел перейти в “Милан”. Целовать эмблему клуба легко, а Соса отказался от больших денег, чтобы перейти в “Милан”. Он отказался от значительной части зарплаты», — цитирует Галлиани Football Italia.



В нынешнем сезоне Соса провёл в Серии А 12 матчей и отдал две голевые передачи.