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9 марта 2017, 0:19 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Галлиани: Соса ради «Милана» отказался от больших денег

Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани сказал, что доволен игрой полузащитника Хосе Эрнесто Сосы, который перешёл в итальянский клуб минувшим летом из «Бешикташа».

«Я доволен Сосой. Следил за его игрой с Олимпиады 2008 года, когда он победил в чудесной команде с Месси.

Хосе очень хотел перейти в “Милан”. Целовать эмблему клуба легко, а Соса отказался от больших денег, чтобы перейти в “Милан”. Он отказался от значительной части зарплаты», — цитирует Галлиани Football Italia.

В нынешнем сезоне Соса провёл в Серии А 12 матчей и отдал две голевые передачи.

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