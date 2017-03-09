Галлиани: Соса ради «Милана» отказался от больших денег
Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани сказал, что доволен игрой полузащитника Хосе Эрнесто Сосы, который перешёл в итальянский клуб минувшим летом из «Бешикташа».
«Я доволен Сосой. Следил за его игрой с Олимпиады 2008 года, когда он победил в чудесной команде с Месси.
Хосе очень хотел перейти в “Милан”. Целовать эмблему клуба легко, а Соса отказался от больших денег, чтобы перейти в “Милан”. Он отказался от значительной части зарплаты», — цитирует Галлиани Football Italia.
В нынешнем сезоне Соса провёл в Серии А 12 матчей и отдал две голевые передачи.
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