«Лилль» продлил контракт с полузащитником сборной Мали Ивом Биссума до 2021 года

Новый контракт с 20-летним игроком подписан до 2021 года. Прежнее соглашение действовало до конца июня 2019 года.

Биссума попал в систему «Лилля» в 2016 году. В текущем сезоне хавбек провел за основную команду 17 игр и забил один мяч. На Кубке африканских наций-2017 Биссума принял участие во всех трех матчах сборной Мали на групповом этапе и стал автором единственного гола команды на турнире.