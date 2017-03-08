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8 марта 2017, 23:55 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Лилль» продлил контракт с полузащитником сборной Мали Ивом Биссума до 2021 года

МОСКВА, 8 мар — Р-Спорт. Футбольный клуб «Лилль» продлил оглашение с малийским полузащитником Ивом Биссума, сообщается на официальном сайте французской команды.

Новый контракт с 20-летним игроком подписан до 2021 года. Прежнее соглашение действовало до конца июня 2019 года.

Биссума попал в систему «Лилля» в 2016 году. В текущем сезоне хавбек провел за основную команду 17 игр и забил один мяч. На Кубке африканских наций-2017 Биссума принял участие во всех трех матчах сборной Мали на групповом этапе и стал автором единственного гола команды на турнире.

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