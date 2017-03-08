«Бетис» сыграл вничью с «Депортиво» в перенесенном матче чемпионата Испании

Встреча должна была состояться 3 февраля на домашнем стадионе «Депортиво» «Риасор». Из-за штормового ветра произошло повреждение крыши арены, а на футбольное поле и рядом со стадионом упали целые элементы кровли, после чего игра была перенесена.

Игра, прошедшая в среду в Ла-Корунье, завершилась со счетом 1:1. На гол Кристиано Пиччини (69-я минута) хозяева ответили точным ударом Сельсо Борхеса с 11-метровой отметки уже в добавленное ко второму тайму время.

«Бетис» после 26 туров набрал 28 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Депортиво» с 24 баллами идет 17-м.

Следующий матч в чемпионате «Бетис» проведет 12 марта на выезде против мадридского «Реала». «Депортиво» в этот же день примет «Барселону».