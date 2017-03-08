«Бетис» сыграл вничью с «Депортиво» в перенесенном матче чемпионата Испании
МОСКВА, 8 мар —
Р-Спорт. Футболисты «Бетиса» на выезде сыграли вничью с «Депортиво» в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Испании.
Встреча должна была состояться 3 февраля на домашнем стадионе «Депортиво» «Риасор».
Игра, прошедшая в среду в
«Бетис» после 26 туров набрал 28 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Депортиво» с 24 баллами идет 17-м.
Следующий матч в чемпионате «Бетис» проведет 12 марта на выезде против мадридского «Реала». «Депортиво» в этот же день примет «Барселону».
Главные тренеры
|Мель Пепе
|Санчес Виктор
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|7
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|5
|5
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|4
|22
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Альфонсо Альварес Искиэрдо (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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