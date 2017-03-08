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8 марта 2017, 23:07 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Бетис» сыграл вничью с «Депортиво» в перенесенном матче чемпионата Испании

МОСКВА, 8 мар — Р-Спорт. Футболисты «Бетиса» на выезде сыграли вничью с «Депортиво» в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Испании.

Встреча должна была состояться 3 февраля на домашнем стадионе «Депортиво» «Риасор». Из-за штормового ветра произошло повреждение крыши арены, а на футбольное поле и рядом со стадионом упали целые элементы кровли, после чего игра была перенесена.

Игра, прошедшая в среду в Ла-Корунье, завершилась со счетом 1:1. На гол Кристиано Пиччини (69-я минута) хозяева ответили точным ударом Сельсо Борхеса с 11-метровой отметки уже в добавленное ко второму тайму время.

«Бетис» после 26 туров набрал 28 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Депортиво» с 24 баллами идет 17-м.

Следующий матч в чемпионате «Бетис» проведет 12 марта на выезде против мадридского «Реала». «Депортиво» в этот же день примет «Барселону».

8.03.2017 20:45 основной раунд: 21-й тур Riazor
Депортиво 1:1 Бетис
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Мель Пепе Санчес Виктор
Голы
90+3′ Сельсо Борхес 22
12 Кристиано Пиччини 70′
Составы
Херман Люкс 1
Хуан Франсиско Морено Хуанфран 2
Гарридо Алехандро Аррибас 14
Луиш Карлуш Луизинью 16
86′ Педро Москера 5
Эмре Чолак 8
Сельсо Борхес 22
33′ Флорин Андоне 10
67′ Решел да Силва Жуниор Сидней 12
90+4′ Рауль Редаль Альбентоса 6
21′ 80′ де Пареха Карлес Хиль 11
Ола Джон 24
74′ Файкаль Фажр 19
Хосе Луис Санмартин Хоселу 7
13 Антонио Адан 90′
12 Кристиано Пиччини
14 Риса Дурмиси
20 Херман Пеццела 90+1′
21 Алин Тошка
23 Аисса Манди 90+2′
10 Дани Себальос 52′
9 Антонио Санабрия
7 Рубен Пардо 82′ 40′
3 Санчес Алекс Мартинес 90+5′
15 Райан Донк 62′ 35′
5 Петрос
22 Дарко Брашанац 86′
2 Рафаэль Наварро
Статистика
4 Желтые карточки 7
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 5
5 Удары в створ 3
6 Угловые 4
22 Фолы 17
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Альфонсо Альварес Искиэрдо (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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