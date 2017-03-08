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8 марта 2017, 21:00 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Союз спортивных журналистов Италии требует принять меры против президента «Наполи»

Союз спортивных журналистов Италии выразил протест по поводу заявления президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса в отношении итальянских СМИ. Он обвинил их в том, что они «ненавидят «Наполи» и ангажированы клубами с севера Италии.

— Мы выражаем солидарность с нашими коллегами, и это еще раз подтверждает, что необходимо нести ответственность, исполняя свои обязанности, — говорится в заявлении союза спортивных журналистов. — Нельзя просто говорить первое, что придет в голову. Возможно, эти заявления были обусловлены эмоциями после вылета из Лиги чемпионов. Нельзя опираться на необоснованные утверждения, словно они доказаны, а также упоминать тех журналистов, которые ранее подвергались нападению и запугиванию. Журналисты никого не ненавидят, они просто выполняют свою работу. Мы озабочены таким поведением, которое не ново для президента Де Лаурентиса. Призываем Федерацию футбола Италии разобраться с этим.

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