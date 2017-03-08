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8 марта 2017, 21:10 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Болельщики «Ливерпуля» признали Мане лучшим игроком февраля

Нападающий Садио Мане был признан болельщиками «Ливерпуля» лучшим игроком команды в феврале, сообщает пресс-служба красных. В минувшем месяце сенегальский футболист провёл три матча и забил два гола.

«Очень рад, что фанаты проголосовали за меня. Постараюсь сделать всё возможное для того, чтобы команда побеждала. У нас были сложные пару недель, команда играла неудачно, но теперь всё позади, и уверенность возвращается к нам. Хотим провести концовку сезона так, чтобы фанаты гордились нами и были счастливы», — сказал Мане.

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