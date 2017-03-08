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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29010653/
8 марта 2017, 20:36 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Борнмут» возмущён решением FA дисквалифицировать Мингса на пять матчей

«Борнмут» опубликовал официальное заявление в связи с дисквалификацией игрока команды Тайрона Мингса на пять матчей за эпизод, произошедший в концовке первого тайма поединка 27-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:1), когда защитник наступил бутсой на голову нападающего соперника Златана Ибрагимовича.

«Наш клуб крайне разочарован принятым решением. Мы изучим причины, по которым Мингс был столь сурово наказан комиссией, но в любом случае не понимаем, как вина игрока может быть доказана, если нет никаких оснований утверждать, что его действия были преднамеренными. Зная характер Тайрона, мы убеждены, что это была случайность. Наш футболист дважды принёс извинения Ибрагимовичу по ходу матча, а также неоднократно говорил журналистам после игры, что у него не было намерения нанести травму сопернику. Мы полностью на стороне Мингса. Он демонстрирует образцовую дисциплину и ни разу не удалялся с поля в 75 матчах. Лишь 13 раз арбитры показывали ему жёлтые карточки, и в последний раз это было в апреле 2015 года», — говорится в сообщении пресс-службы «Борнмута».

Ибрагимович, который в ответ ударил Мингса локтем по лицу, был дисквалифицирован на три игры.

4.03.2017 15:30 Зрители 75245 основной раунд: 27-й тур Old Trafford
Манчестер Юнайтед 1:1 Борнмут
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Жозе Моуринью Эдди Хоуи
Голы
23′ Маркос Рохо (А. Валенсия) 5
17 Джошуа Кинг 40′
Нереализованные пенальти
72′ З. Ибрагимович 9
Составы
Давид де Хеа 1
Антонио Валенсия 25
Фил Джоунс 4
Маркос Рохо 5
Хуан Мануэль Мата 8
Антони Марсьяль 11
39′ Златан Ибрагимович 9
Поль Погба 6
70′ Люк Шоу 23
80′ Маркус Рэшфорд 19
70′ Уэйн Руни 10
Джесси Лингард 14
58′ 70′ Майкл Кэррик 16
Маруан Феллаини 27
1 Артур Боруц
15 Адам Смит
11 Чарли Дэниэлс
3 Стив Кук
24 Райан Фрэйзер
9 Беник Афобе
6 Эндрю Сермен 33′ 45′
8 Гарри Артер 13′
26 Тайрон Мингс 78′
38 Бэйли Каргилл
7 Марк Пью 45′
4 Дэн Гослинг 71′
17 Джошуа Кинг 88′
10 Макс Градель
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 3
7 Удары в створ 1
15 Угловые 2
9 Фолы 11
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Кевин Френд (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
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Новости Зарубежного футбола

Защитник «Борнмута» Мингс отстранен на 5 игр за удар Ибрагимовича бутсой по голове

Защитник «Борнмута» Мингс отстранен на 5 игр за удар Ибрагимовича бутсой по голове

МОСКВА, 8 мар — Р-Спорт. Защитник «Борнмута» Тайрон Мингс получил пятиматчевую дисквалификацию за удар нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича бутсой по голове, сообщается в официальном аккаунте Футбольной ассоциации Англии (FA) в Twitter.
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