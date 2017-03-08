«Борнмут» возмущён решением FA дисквалифицировать Мингса на пять матчей

«Наш клуб крайне разочарован принятым решением. Мы изучим причины, по которым Мингс был столь сурово наказан комиссией, но в любом случае не понимаем, как вина игрока может быть доказана, если нет никаких оснований утверждать, что его действия были преднамеренными. Зная характер Тайрона, мы убеждены, что это была случайность. Наш футболист дважды принёс извинения Ибрагимовичу по ходу матча, а также неоднократно говорил журналистам после игры, что у него не было намерения нанести травму сопернику. Мы полностью на стороне Мингса. Он демонстрирует образцовую дисциплину и ни разу не удалялся с поля в 75 матчах. Лишь 13 раз арбитры показывали ему жёлтые карточки, и в последний раз это было в апреле 2015 года», — говорится в сообщении пресс-службы «Борнмута».



Ибрагимович, который в ответ ударил Мингса локтем по лицу, был дисквалифицирован на три игры.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Mings and Ibrahimovic going at it?? <a href="https://t.co/pgEjCeXqhK">pic.twitter.com/pgEjCeXqhK</a></p>— Juan Direction (@JuanDirection58) <a href="https://twitter.com/JuanDirection58/status/838030551604948993">4 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>