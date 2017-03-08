Гризманн оштрафован на € 3 тыс. за надпись на майке с поздравлением девушки
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн получил штраф по итогам матча с «Валенсией» (3:0) в 26-м туре чемпионата Испании.
Забив гол, французский футболист продемонстрировал майку с поздравительной надписью, адресованной его девушке по случаю её дня рождения. Комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации наложил на Гризманна штраф в размере € 3 тыс., а также задним числом выписал ему жёлтую карточку, пишет AS.
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