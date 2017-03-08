Гризманн оштрафован на € 3 тыс. за надпись на майке с поздравлением девушки

Забив гол, французский футболист продемонстрировал майку с поздравительной надписью, адресованной его девушке по случаю её дня рождения. Комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации наложил на Гризманна штраф в размере € 3 тыс., а также задним числом выписал ему жёлтую карточку, пишет AS.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Griezmann explota tras ser multado por subirse la camiseta y dedicarle un gol a su "Gordita" <a href="https://t.co/Xs6DkS0QTj">https://t.co/Xs6DkS0QTj</a> <a href="https://t.co/GXCJi64Wuj">pic.twitter.com/GXCJi64Wuj</a></p>— Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) <a href="https://twitter.com/DeportesCuatro/status/839491959429431297">8 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>