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8 марта 2017, 20:27 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гризманн оштрафован на € 3 тыс. за надпись на майке с поздравлением девушки

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн получил штраф по итогам матча с «Валенсией» (3:0) в 26-м туре чемпионата Испании.

Забив гол, французский футболист продемонстрировал майку с поздравительной надписью, адресованной его девушке по случаю её дня рождения. Комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации наложил на Гризманна штраф в размере € 3 тыс., а также задним числом выписал ему жёлтую карточку, пишет AS.

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