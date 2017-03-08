Защитник «Борнмута» Мингс отстранен на 5 игр за удар Ибрагимовича бутсой по голове
МОСКВА, 8 мар — Р-Спорт. Защитник «Борнмута» Тайрон Мингс получил пятиматчевую дисквалификацию за удар нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича бутсой по голове, сообщается в официальном аккаунте Футбольной ассоциации Англии (FA) в Twitter.
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Эпизод случился в матче 27-го тура премьер-лиги, который состоялся 4 марта в Манчестере и завершилась со счетом 1:1. В конце первого тайма произошли инциденты, которые остались без внимания арбитра, но были зафиксированы видеокамерами: защитник «Борнмута» Тайрон Мингс, перепрыгивая Ибрагимовича, ударил его бутсой по голове, а шведский нападающий в ходе верховой борьбы попал защитнику локтем в лицо.
«Мингс был дисквалифицирован за агрессивное поведение в эпизоде, который произошел в районе 44-й минуты матча с «Манчестер Юнайтед», — говорится в сообщении.
Ранее FA дисквалифицировала Ибрагимовича на три матча.