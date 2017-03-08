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8 марта 2017, 20:15 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Защитник «Борнмута» Мингс отстранен на 5 игр за удар Ибрагимовича бутсой по голове

МОСКВА, 8 мар — Р-Спорт. Защитник «Борнмута» Тайрон Мингс получил пятиматчевую дисквалификацию за удар нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича бутсой по голове, сообщается в официальном аккаунте Футбольной ассоциации Англии (FA) в Twitter.

Защитник <span class=error>Борнмута</span> <span class=error>Тайрон</span> <span class=error>Мингс</span> получил <span class=error>пятиматчевую</span> дисквалификацию за удар нападающего Манчестер Юнайтед <span class=error>Златана</span> Ибрагимовича бутсой по голове сообщается в официальном аккаунте Футбольной ассоциации Англии (FA) в Twitter. Увеличить
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Эпизод случился в матче 27-го тура премьер-лиги, который состоялся 4 марта в Манчестере и завершилась со счетом 1:1. В конце первого тайма произошли инциденты, которые остались без внимания арбитра, но были зафиксированы видеокамерами: защитник «Борнмута» Тайрон Мингс, перепрыгивая Ибрагимовича, ударил его бутсой по голове, а шведский нападающий в ходе верховой борьбы попал защитнику локтем в лицо.

«Мингс был дисквалифицирован за агрессивное поведение в эпизоде, который произошел в районе 44-й минуты матча с «Манчестер Юнайтед», — говорится в сообщении.

Ранее FA дисквалифицировала Ибрагимовича на три матча.

4.03.2017 15:30 Зрители 75245 основной раунд: 27-й тур Old Trafford
Манчестер Юнайтед 1:1 Борнмут
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Жозе Моуринью Эдди Хоуи
Голы
23′ Маркос Рохо (А. Валенсия) 5
17 Джошуа Кинг 40′
Нереализованные пенальти
72′ З. Ибрагимович 9
Составы
Давид де Хеа 1
Антонио Валенсия 25
Фил Джоунс 4
Маркос Рохо 5
Хуан Мануэль Мата 8
Антони Марсьяль 11
39′ Златан Ибрагимович 9
Поль Погба 6
70′ Люк Шоу 23
80′ Маркус Рэшфорд 19
70′ Уэйн Руни 10
Джесси Лингард 14
58′ 70′ Майкл Кэррик 16
Маруан Феллаини 27
1 Артур Боруц
15 Адам Смит
11 Чарли Дэниэлс
3 Стив Кук
24 Райан Фрэйзер
9 Беник Афобе
6 Эндрю Сермен 33′ 45′
8 Гарри Артер 13′
26 Тайрон Мингс 78′
38 Бэйли Каргилл
7 Марк Пью 45′
4 Дэн Гослинг 71′
17 Джошуа Кинг 88′
10 Макс Градель
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 3
7 Удары в створ 1
15 Угловые 2
9 Фолы 11
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Кевин Френд (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
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