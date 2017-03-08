Капитан «Ордабасы» Самат Смаков может пропустить матч второго тура КПЛ

В сегодняшней игре с «Астаной» Смаков был заменен на 34-й минуте, а его команда добилась крупной победы (3:0).

По словам главного тренера «Ордабасы» Алексея Петрушина, в команде сложился дефицит защитников из-за травм.

— У Самата были проблемы с задней поверхностью бедра еще на сборах в Турции. В недавней игре с «Маахтаралом» он также почувствовал дискомфорт в самом конце матча. Ну и сегодня дернулся, поэтому пришлось менять. Надеюсь, что если не к следующему матчу, то через тур будет готов.

У нас, к сожалению, в данный момент катастрофически не хватает защитников — травмированы Александр Симчевич, Зоран Рендулич, Самат Смаков и Мухтар Мухтаров. Но будем исходить из того, что есть, — цитирует Петрушина официальный сайт «Астаны».

— Долго ли не сможет играть Симчевич?

— У него сломан мизинец. Маленькие косточки заживают долго, он пропустил две недели, сделал снимок, и стало понятно, что еще нужно время. Но и не стоит забывать, что я не враг себе и команде и не поставлю неготового игрока в состав. Кто на сегодняшний день лучше готов, тот и будет играть.

Отметим, что «Ордабасы» после первого тура вместе с «Тоболом» возглавил турнирную таблицу КПЛ — шымкентский и костанайский клубы по разнице мячей опережают «Иртыш», «Кайрат» и «Кайсар».

Второй тур КПЛ пройдет 12 марта. В этот день «Ордабасы» дома примет «Атырау», который стартовал в новом сезоне с крупного поражения от «Тобола» (0:3).