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8 марта 2017, 18:33 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Йенс Леманн: Венгер должен остаться в «Арсенале»

Бывший вратарь «Арсенала» Йенс Леманн считает, что главный тренер команды Арсен Венгер должен остаться на своем посту, несмотря на критику. В 1/8 финала Лиги чемпионов «канониры» проиграли «Баварии» в двух матчах с общим счетом 2:10.

— Думаю, он должен остаться, потому что многое сделал для клуба, — цитирует ESPN Леманна. — Люди говорят о его возрасте, но Венгеру есть что дать клубу. А люди хотят чего-то нового, чтобы пришел другой наставник. Но сложно заменить интеллект Венгера, поскольку он умен, у него еще есть страсть. Он не заслужил таких плохих результатов. Возможно, если летом будут приобретения, в следующем сезоне ситуация сложится иначе.

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