Йенс Леманн: Венгер должен остаться в «Арсенале»

— Думаю, он должен остаться, потому что многое сделал для клуба, — цитирует ESPN Леманна. — Люди говорят о его возрасте, но Венгеру есть что дать клубу. А люди хотят чего-то нового, чтобы пришел другой наставник. Но сложно заменить интеллект Венгера, поскольку он умен, у него еще есть страсть. Он не заслужил таких плохих результатов. Возможно, если летом будут приобретения, в следующем сезоне ситуация сложится иначе.