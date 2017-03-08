Йенс Леманн: Венгер должен остаться в «Арсенале»
Бывший вратарь «Арсенала» Йенс Леманн считает, что главный тренер команды Арсен Венгер должен остаться на своем посту, несмотря на критику. В 1/8 финала Лиги чемпионов «канониры» проиграли «Баварии» в двух матчах с общим счетом 2:10.
— Думаю, он должен остаться, потому что многое сделал для клуба, — цитирует ESPN Леманна. — Люди говорят о его возрасте, но Венгеру есть что дать клубу. А люди хотят
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