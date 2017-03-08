Стойлов: Газон не виноват в нашем поражении, но играть на таких полях, как в Шымкенте, нельзя

Матч первого тура КПЛ проходил сегодня, 8 марта, в Шымкенте и завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев. Голы в составе победителей забили Мардан Толебек, Азат Нургалиев и Абдулайе Диакате.

На послематчевой пресс-конференции Стойлов раскритиковал поле стадиона имени Кажимукана Мунайтпасова. Болгарский специалист отметил, что у всех клубов КПЛ есть финансовые возможности для улучшения инфраструктуры.

— Хочу поздравить «Ордабасы» с победой, ребята бились за свою команду, свою победу. В целом получилась хорошая футбольная битва, были моменты у ворот и одной, и другой команды. Мы свои моменты не реализовали, а соперник сумел это сделать и выиграл матч.

Если отойти от результата, то хотелось бы сказать, что футбол на таких полях нельзя играть. Если Федерация не примет сейчас какое-либо решение по улучшению инфраструктуры, то наш футбол ничего хорошего впереди не ждет.

У каждой команды есть финансовая возможность сделать одно поле хорошего качества. О каком футболе можно говорить, если нет условий играть в него?! Если так продолжится дальше, то все клубы останутся за бортом еврокубков. Команды после сборов в ОАЭ, Турции приезжают и первые два месяца играют на запасных или на полях катастрофического качества, — цитирует Стойлова официальный сайт «Астаны».

— На Ваш взгляд, сумеет ли «Ордабасы» в этом сезоне бороться за призовые места?

— Команда и в прошлом сезоне заняла четвертое место, завоевав право сыграть в Лиге Европы. В составе команды собраны хорошие футболисты, способные решать задачи борьбы за призовые места.

— Команда не может забить уже второй матч кряду, с чем это связано?

— У нас есть проблемы с реализацией. Мы создаем моменты, но не забиваем. Будем работать, чтобы улучшить игру в завершении атак. Но еще раз повторюсь, нельзя судить строго футболистов, исходя из качества поля.

— То есть Вы считаете, что в поражении «Астаны» виновато поле?

— Нет. Я не говорю сейчас про результат, я говорю про условия для футбола в целом.

— Почему сегодня в стартовом составе не было Абзала Бейсебекова и Патрика Твумаси?

— У Абзала была травма спины. Что касается Патрика, то я не думаю, что он смог бы проявить себя с первых минут на таком поле.

Отметим, что «Ордабасы» после первого тура вместе с «Тоболом» возглавил турнирную таблицу КПЛ, а «Астана» идет на 11-м месте.