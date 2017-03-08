Последний абсолютный монарх Европы. Флорентино Пересу 70 лет

Вы помните, как зовут короля Испании? По крайней мере, помните, что в Испании есть король? Его величество Филипп VI правит с 2014 года, но главную роль в эволюции Испании от монархии к по сути парламентской республике сыграл его отец Хуан Карлос II. За 25 лет он постепенно отказался от большинства своих полномочий, превратившись из власть держащего в символ власти с сугубо представительскими функциями. Что ж, кое-кто показывает королю, как надо увеличивать собственную власть. Кажется, если бы Флорентино Перес стал королём, в стране никогда не было бы премьер-министра социалиста. Но Перес ограничился футбольным клубом и правит им как абсолютный монарх.

Перед «Реалом»: фундамент власти

Дух соперничества обнаружился в детстве. Флоро, как его звали в семье, был третьим из пяти братьев в доме состоятельного владельца нескольких парфюмерных лавок, но с ним не спорили и младшие, и старшие братья. Он играл в футбол (стоял на воротах) и бросил карьеру только из-за того, что уже в школьные годы стал активно заниматься общественной деятельностью.

Собственная газета «Справочник досуга» мало вяжется с образованием в Политехническом университете и с профессией инженера сухопутных и морских транспортных путей, но она давала связи. Связи Флорентино ценил. «Нужно быть не только дерзким, но и совершенно бессовестным, чтобы забраться так высоко, как это сделал он», — делился мнением с мадридской газетой анонимный школьный друг Переса, и тут же добавлял: «Я имею в виду, бессовестным в хорошем смысле». Загадочное высказывание.



Немного за 30, Перес стал консультантом и одним из директоров строительного холдинга ACS. Президент холдинга Хулио Роа был обвинён в финансовом мошенничестве, его место занял молодой советник. С тех пор Перес прочно вошёл в финансовую элиту Испании и смог сосредоточиться на других сферах жизни. СМИ, политика, охрана природы, спорт — его интересовало всё. Но спорт был той самой площадкой, на которой авторитарный стиль приводил к лучшим результатам, а заодно обеспечивал признание.

Стажировка в роли монарха

Флоро проиграл президентские выборы в 1995 году с минимальным разрывом голосов. Вероятно, совет директоров тогда об этом пожалел: в клубе царил хаос, Рамон Мендоса подал в отставку с поста президента, преемником стал его заместитель Лоренцо Санс. Перес грамотно воспользовался ситуацией: на следующих выборах пообещал превратить «Реал» в поп-бэнд. Он выиграл выборы и исполнил обещание.



Фигу, Зидан, Роналдо и Бекхэм, не считая звёзд поменьше. Эра «галактикос» стала успехом: за четыре года были выиграны два чемпионата Испании и Лига чемпионов. Но давление на клуб было огромным: настолько звёздные коллективы были в новинку, не все игроки оказались достаточно дисциплинированными, а странное решение Переса не продлевать контракт с дель Боске просто убило атмосферу в команде. «Реал» разваливался, и Перес подал в отставку. Очередное импульсивное, на первый взгляд, решение, которое в долгосрочной перспективе сработало как пиар-ход. Президент взял на себя ответственность и отказался от власти. Да и после его ухода лучше не стало: началось проклятие 1/8 в Лиге чемпионов, а тренер Бернд Шустер открыто сказал, что «Реал» не конкурент «Барселоне». Честно, но неуместно.

Эпоха самодержавия

Финансовые проблемы, спортивные неудачи, непопулярные решения — проблем было достаточно, когда стало известно о подтасовках на выборах 2006 года. Из-за скандала Рамон Кальдерон был вынужден подать в отставку. Кроме Переса, претендентов на трон не нашлось. Вернее, если они и были, то это не имело значения: совет директоров в 2009 году уже был полон бизнес-партнёрами Переса. Теперь у него было гораздо больше свободы действий. И началось.



Первые действия Переса на посту президента «Реала»: унизить бывшего президента Кальдерона. Это обошлось клубу в 160 млн евро. Кальдерон обещал болельщикам Роналду и Кака, но не сумел купить ни одного из них. Перес купил обоих. На сдачу были приобретены Хаби Алонсо и Карим Бензема. «Реал» совершил прорыв в коммерциализации бренда, добавив к доходам в день матча и доходам от телетрансляций третью полноценную статью: доходы от коммерческой деятельности. Растущее благосостояние развязывает руки. За восемь лет правления Переса клуб купил игроков на 900 млн евро.



Одного сезона хватило, чтобы понять: тренер Пеллегрини, при всех своих качествах, недостаточно амбициозен. Переход Жозе Моуринью, который сделал «триплет» с «Интером», превратился в драму. Жозе вёл переговоры в тайне, не приехал в Милан после победы, плакал в раздевалке, потом уходил через боковой выход, чтобы снова заплакать на плече у Матерацци. Вот только даже человек-трофей на смог выиграть чемпионат. Но он хотя бы взял кубок и показал, что с «Барселоной» в принципе можно играть.



Три года войны (это была именно война) между Кастилией и Каталонией, и про Переса как будто немного забыли — точнее, Моуринью просто собрал на себе столько внимания, что на остальных его не хватало. Моуринью сделал главное: достал «Барселону» (если не в значении «догнал», то в значении «задолбал») и сломал проклятие 1/8 в ЛЧ. Спасибо, следующий.