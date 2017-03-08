Кахабер Цхададзе: Сезон будет очень интересный и напряженный

— В первую очередь, поздравляю всех с началом сезона. Вы сами видели, как прошел первый тур и, думаю, сезон будет очень интересный и напряженный. Что касается самой игры, конечно, после такого матча, который был три дня тому назад, где игроки выпустили много эмоций — бывает психологический момент и немного не хватало агрессивности. В остальном, хорошо комбинировали, создавали моменты и нужно отметить Сидельникова в воротах. Он очень здорово играл, много раз спасал команду.



Во втором тайме же, когда мы добавили скорости — «Актобе» уже не успевал и по делу мы забили гол. Дальше же мы сыграли на счет, и я понимаю, что от «Кайрата» ждут больше атак и голов, но есть моменты, когда нужно и умно сыграть, чтобы заработать три очка. Ребята справились, благодарю их за это. Сейчас нужно думать о том, как можно быстрее восстановиться. Календарь сейчас насыщенный, каждый четвертый день игра. Нужно делать ротации, и у нас, слава Богу, есть футболисты, которыми можно делать замены. Будем думать и двигаться дальше, сезон только начался. Я сказал ребятам: «Вы должны всё остальное отложить на эти девять месяцев и максимальную выдачу сделать, чтобы добиться результата».



— Что скажете об игре Ойбека Балтабаева?

— Давайте, в первую очередь, поздравим его с дебютом. Это его первая игра. Балтабаева мы взяли с собой на сборы, когда он вернулся с аренды. Нам он сразу очень понравился. Он очень здорово отыграл товарищеские игры и практически все 90 минут против команды «Крылья Советов», когда Миши Бакаева не было. Думаю, он полноценный игрок основного состава и, конечно, надо еще много работать и двигаться дальше. Потенциал у него большой, я очень рад, что мы его вернули и подготовили. Правильно сделали. Куат пропускал сегодня игру, по регламенту я даже не знал об этом. Мы только позавчера узнали, что из-за Суперкубка нужно будет пропустить игру в чемпионате (улыбается). Но, регламент есть регламент, нельзя его нарушать. На этой позиции, в принципе, может и Жуков сыграть, но я вижу его на другой позиции, он обязательно будет играть. Так что, я думаю, что Балтабаев справился.