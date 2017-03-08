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8 марта 2017, 17:10 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

УЕФА переписал второй гол Рамоса в ворота «Наполи» в матче ЛЧ на автогол Мертенса

МОСКВА, 8 мар — Р-Спорт. УЕФА поменял автора второго гола мадридского «Реала» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с итальянским «Наполи».

«Реал» во вторник в гостях одержал волевую победу над «Наполи» со счетом 3:1 и по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Первый и второй голы мадридцев забил Серхио Рамос, дважды замкнувший подачи с углового ударом головой. В эпизоде со вторым голом капитана «Королевского клуба» мяч перед тем как влететь в сетку попал в голову полузащитнику неаполитанцев Дрису Мертенсу, который, согласно официальному сайту УЕФА, стал автором автогола.

Соперник «Реала» по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне.

7.03.2017 22:45 Зрители 56695 Плей-офф: 1/8 финала San Paolo
Наполи 1:3 Реал
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Маурицио Сарри Зинедин Зидан
Голы
24′ Дрис Мертенс (М. Хамшик) 14
4 Серхио Рамос (Т. Кроос) 52′
14 Дрис Мертенс 57′
21 Альваро Мората 90+1′
Составы
Хосе Мануэль Пепе Рейна 25
Эльсеид Хюсай 2
Фаузи Гулям 31
Калиду Кулибали 26
Рауль Альбиоль 33
Дрис Мертенс 14
Хосе Кальехон 7
89′ Амаду Диавара 42
55′ 56′ Маркес Лоурейру Аллан 5
Марко Рог 30
75′ Марек Хамшик (к) 17
Петр Зелиньски 20
70′ Лоренцо Инсинье 24
Аркадиуш Милик 99
1 Кейлор Навас
15 Даниэль Карвахаль
12 Виейра да Силва Марселу
3 Пепе
4 Серхио Рамос (к)
8 Тони Кроос
14 Каземиру
7 Криштиану Роналду
19 Лука Модрич 80′
22 Франсиско Роман Иско
9 Карим Бензема 77′
21 Альваро Мората
11 Гарет Бэйл 68′
17 Лукас Васкес
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 13
4 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 1
9 Угловые 4
17 Фолы 8
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Джюнейт Чакыр (Турция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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