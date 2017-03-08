УЕФА переписал второй гол Рамоса в ворота «Наполи» в матче ЛЧ на автогол Мертенса
МОСКВА, 8 мар — Р-Спорт. УЕФА поменял автора второго гола мадридского «Реала» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с итальянским «Наполи».
«Реал» во вторник в гостях одержал волевую победу над «Наполи» со счетом 3:1 и по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Первый и второй голы мадридцев забил Серхио Рамос, дважды замкнувший подачи с углового ударом головой. В эпизоде со вторым голом капитана «Королевского клуба» мяч перед тем как влететь в сетку попал в голову полузащитнику неаполитанцев Дрису Мертенсу, который, согласно официальному сайту УЕФА, стал автором автогола.
Соперник «Реала» по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне.