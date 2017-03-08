Байтана: Сидельникова поздравили и с днем рождения, и с 8 Марта!
Полузащитник «Актобе» Бауыржан Байтана в интервью Prosports.kz прокомментировал поражение от «Кайрата» в первом туре (0:1), а также рассказал, за счет чего они планировали отобрать очки у команды Цхададзе.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Сборы прошли хорошо. Мы подготовились к сезону. Вот только в первом туре нам достался сильный соперник — «Кайрат». Тяжелый матч получился. Я считаю, что «Кайрат» — это лидер чемпионата. Да, мы проиграли, но сезон только начался, и у нас все впереди. Мы еще наберем очки.
— Вы хорошо понимаете на поле, что от вас требуется,
— С этим проблем никаких нет. Мы понимаем, что он хочет от нас. Никаких недоразумений нет.
— Игорь Владимирович изначально просил вас, чтобы вы как можно чаще прессинговали «Кайрат» на чужой половине поля?
— Прямо такой установки не было. По ходу игры мы поняли, что у нас есть силы бороться с соперником. Вот мы и стали прессинговать. Думаю, неплохо у нас получалось в этом компоненте.
— За счет чего вы планировали увести из Алматы три очка?
— Мы понимали, что с «Кайратом» будет сложно играть. Поэтому мы решили действовать вторым номером. Быстро убегали в контратаки. Правда, так и не удалось воплотить это в гол. Будем работать в этом направлении.
— Ты не удивлен результатам других матчей первого тура?
— Я, если честно, даже не знаю, как сыграли другие клубы.
— «Ордабасы», к примеру, выиграл «Астану» 3:0. Щеткин в «Тоболе» отметился
— Ничего себе!
— Если «Кайрат» нуждается в покупке еще одного нападающего, то какую позицию стоит укрепить в «Актобе»?
— Я даже не знаю. Об этом нужно думать селекционной службе, тренеру, президенту и директору клуба.
— Как поздравили Андрея Сидельникова с 37-летием?
— До игры поздравили. Хотели преподнести подарок в виде победы, но, к сожалению, не получилось. После матча подошли к нему и извинились, что не смогли сделать такой сюрприз. Будем готовиться к следующему туру. Победа над «Тоболом» во втором туре тоже будет подарком.
— Сидельникова поздравили только с днем рождения или еще с 8 Марта?
— И с днем рождения, и с 8 Марта тоже (смеется)!
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