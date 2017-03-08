Матч с пятном. Муханов о пенальти

— Как и в любом матче открытия, была скованность у обеих команд. Это было видно и естественно. Думаю, в первом тайме мы были предпочтительнее. Вначале второго тайма «Кайсар» увеличил темп и выиграл несколько единоборств. Затем игра опять выровнялась. Мы имели два очень хороших шанса забить и выиграть матч. В концовке — этот пенальти, когда в штрафной ни одного игрока соперника, и непонятное решение судьи. Думаю, это единственное пятно, которое омрачило сегодняшний матч. В целом же, две команды старались играть на победу. Претензий к своим игрокам у меня никаких нет, — приводит слова Муханова пресс-служба клуба.

Напомним, в первом туре КПЛ синегорцы проиграли на выезде кызылординскому «Кайсару» со счетом 0:1. Пенальти в дополнительное время реализовал нападающий Стефан Николич.