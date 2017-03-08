Кахабер Цхададзе: Не знал, что Куат будет дисквалифицирован

— Кахабер, как оцените матч?

— Поздравляю всех с началом сезона. Вы сами видели первый тур — все прошло интересно, напряженно. Мы выпустили много эмоций в матче за Суперкубок, и поэтому, сегодня нам не хватило агрессии. Отмечу Сидельникова, который очень много раз спас свою команду. Во втором тайме мы прибавили в скорости, за счет этого и забив единственный гол. Поздравляю своих ребят. Сейчас нужно думать о восстановлении после игры.

— С чем связан выход Балтабаева?

— Поздравляю его с дебютом. Вернувшись с аренды, он мне очень сильно понравился. В товарищеских матчах он был великолепен. Думаю это игрок большого потенциала, вы сами видели его выступление на поле. Не знал, что дисквалификация Суперкубка распространяется на чемпионат. Но регламент есть регламент.