Кахабер Цхададзе: Не знал, что Куат будет дисквалифицирован
Главный тренер «Кайрата» оценил игру своих подопечных в послематчевой
пресс-конференции. Отметим, что Кахабер Цхададзе испытывал проблемы со здоворьем. В связи с этим он завершил общение с журналистами как можно скорее.
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Видимо, что-то случилось...
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— Кахабер, как оцените матч?
— Поздравляю всех с началом сезона. Вы сами видели первый тур — все прошло интересно, напряженно. Мы выпустили много эмоций в матче за Суперкубок, и поэтому, сегодня нам не хватило агрессии. Отмечу Сидельникова, который очень много раз спас свою команду. Во втором тайме мы прибавили в скорости, за счет этого и забив единственный гол. Поздравляю своих ребят. Сейчас нужно думать о восстановлении после игры.
— С чем связан выход Балтабаева?
— Поздравляю его с дебютом. Вернувшись с аренды, он мне очень сильно понравился. В товарищеских матчах он был великолепен. Думаю это игрок большого потенциала, вы сами видели его выступление на поле. Не знал, что дисквалификация Суперкубка распространяется на чемпионат. Но регламент есть регламент.
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