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8 марта 2017, 16:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Капитан «Вердера» Фриц перенёс операцию и может пропустить остаток сезона

Полузащитник и капитан «Вердера» Клеменс Фриц, скорее всего, пропустит остаток сезона в немецкой Бундеслиге.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Клеменс Фриц в матче 23-го тура чемпионата Германии с «Дармштадтом» (2:0) получил травму и покинул поле на 39-й минуте. Врачи диагностировали у 36-летнего хавбека повреждение голеностопа. Футболист был прооперирован и может пропустить оставшиеся матчи чемпионата.

В нынешнем сезоне Фриц принял участие в 18 матчах Бундеслиги (17 в основном составе) и отдал 3 результативных паса. Прошлой весной полузащитник перенёс завершение карьеры на 2017 год.

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