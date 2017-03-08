Капитан «Вердера» Фриц перенёс операцию и может пропустить остаток сезона

Об этом сообщает пресс-служба клуба.



Клеменс Фриц в матче 23-го тура чемпионата Германии с «Дармштадтом» (2:0) получил травму и покинул поле на 39-й минуте. Врачи диагностировали у 36-летнего хавбека повреждение голеностопа. Футболист был прооперирован и может пропустить оставшиеся матчи чемпионата.



В нынешнем сезоне Фриц принял участие в 18 матчах Бундеслиги (17 в основном составе) и отдал 3 результативных паса. Прошлой весной полузащитник перенёс завершение карьеры на 2017 год.