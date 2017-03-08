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8 марта 2017, 16:06 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Тобол» и «Ордабасы» возглавили турнирную таблицу КПЛ после первого тура

Сегодня, 8 марта, стартовал новый сезон казахстанской премьер-лиги по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.

А действующий чемпион Астана идет на 11-м месте. Увеличить
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В первом туре «Ордабасы» разгромил «Астану» (3:0), «Тобол» крупно победил «Атырау» (3:0), «Кайсар» обыграл «Окжетпес» (1:0), «Иртыш» был сильнее «Акжайыка» (2:1), «Тараз» и «Шахтер» сыграли вничью (0:0), а «Кайрат» победил «Актобе» (1:0).

На данный момент пять команд имеют по три очка. Благодаря лучшей разницы мячей первое и второе место делят «Тобол» и «Ордабасы». Вслед за ними идут «Иртыш», «Кайрат» и «Кайсар».

Шестое и седьмое место делят «Тараз» и «Шахтер», набравшие по одному очку. Далее идут «Акжайык», «Окжетпес», «Актобе» и «Астана», а последнюю строчку занимает «Атырау», который наказан снятием девяти очков по решению ФИФА.

Второй тур КПЛ пройдет 12 марта. Чемпионат продлится до 5 ноября. В этом году КПЛ пройдет без деления на шестерки — команды сыграют в три круга. Действующим чемпионом Казахстана является «Астана», которая не отдает титул с 2014 года.

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