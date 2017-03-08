«Кайрат» стартовал с победы над «Актобе» в КПЛ-2017

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В первом туре команда Кахабера Цхададзе со счетом 1:0 победила «Актобе».

Единственный гол в матче был забит на 64-й минуте, а его автором стал ивуарийский нападающий Жерар Гоу, удачно сыгравший после подачи бразильца Исаэля с углового.

В других матчах первого тура КПЛ «Ордабасы» разгромил «Астану» (3:0), «Тобол» крупно победил «Атырау» (3:0), «Кайсар» обыграл «Окжетпес» (1:0), «Иртыш» был сильнее «Акжайыка (2:1), а «Шахтер» и «Тараз» сыграли вничью (0:0).