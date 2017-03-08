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8 марта 2017, 14:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Конте близок к продлению контракта с «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте близок к продлению соглашения с лондонским клубом.

Как сообщает Sky Sports, новый контракт между сторонами будет заключён до начала матча Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед», который пройдёт 13 марта

Ранее была информация, что китайские владельцы «Интера» предложили итальянскому специалисту контракт на четыре года с окладом € 15 млн за сезон. Отмечалось, что итальянский специалист согласился перейти в «Интер» после того, как предложение с € 11 млн было повышено до € 15 млн.

Позже Конте признался, что хочет работать с лондонским клубом как можно дольше и «построить что-то важное».

Конте возглавил «Челси» перед нынешним сезоном, подписав контракт на три года. Под его руководством синие после 27 туров занимают первое место в чемпионате Англии.

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