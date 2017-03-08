«Ордабасы» — «Астана» 3:0 (1:0)

Голы: Толебек 15, Нургалиев 75, Диакате 87

Предупреждения: Тунгышбаев — Мужиков, Эрич

«Ордабасы»: Бекбаев, Диакате, Бочаров, Ковальчук, Рендулич (Бейсенов), Ирисметов, Нургалиев, Смаков (Фонтанелло), Ерланов, Толебек (Адырбеков), Тунгышбаев. Резерв: Бойченко, Гейнрих, Марцваладзе, Аширбеков, Кожабаев, Булешев.

«Астана»: Эрич (Мокин), Шитов, Постников, Логвиненко, Аничич, Шомко, Маевский, Мужиков (Наджарян), Муртазаев (Твумаси), Ллуллаку, Кабананга. Резерв: Жакипбаев, Прокопенко, Жалмукан, Бейсебеков.

Судьи: И. Алешин (Павлодар), А. Шабанов (Павлодар), А. Тасыбаев (Павлодар)

8 марта. Шымкент. Стадион им. Кажымукана.



«Астана» начала сезон в Шымкенте матчем против местного «Ордабасы» и как подобает действующему чемпиону страны захватила инициативу в свои руки.



Уже в начале встречи счет мог стать 0:1, но после подачи Дмитрия Шомко Аздрен Ллуллаку пробил выше ворот. И тут сработало старое футбольное правило — «не забиваешь ты, забивают тебе». Нарушение правил недалеко от штрафной Ненада Эрича и Мардан Толебек отправляет мяч со стандарта в угол ворот «Астаны».



Астанчане, пропустив гол, бросились отыгрываться, моменты создавались с завидным постоянством, но реализованы не были. Шансы забить имел вновь Ллуллаку, но его удар принял на себя вратарь, а когда Алмат Бекбаев был бессилен, как в моменте у Юрия Логвиненко, под удар бросился экс-капитан «Астаны» Танат Нусербаев.



Во втором тайме «Астана» продолжил гнуть свою линию и идти в атаку. Станимир Стойлов перевел в атаку даже Юрия Логвиненко. Защитник, блестяще играющий на втором этаже, сумел оказать необходимое давление на оборонительные редуты «Ордабасы», но воплатить это приемущество в голы столичные игроки не сумели.



Хороший момент был у Аздрена Ллуллаку, который пытался сыграть на добивание после удара Патрика Твумаси, но Алмат Бекбаев выручил свою команду. Зато хозяева свои моменты использовали.



Сначала Азат Нургалиев отправил второй гол в ворота «Астаны», а затем Абдуллаи Диакате сделал счет 3:0. Стоит отметить, что третий мяч влетел в ворота Александра Мокина, которой вышел на замену вместо получившего повреждение в борьбе с Еркебуланом Тунгышбаевым Ненада Эрича.



Растраиваться столичным игрокам некогда, так как уже 12 марта пройдут матчи второго тура. «Астана» вновь сыграет на выезде — в Павлодаре.