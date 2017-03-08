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8 марта 2017, 14:18 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Кайсар» победил «Окжетпес» в первом матче после возвращения в КПЛ

Футболисты «Кайсара» одержали победу над кокшетауским «Окжетпесом» в домашнем матче первого тура казахстанской премьер-лиги 2017 года, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча проходила в Кызылорде. Увеличить
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Игра проходила сегодня, 8 марта, в Кызылорде и завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в матче был забит в компенсированное время. На 92-й минуте защитник «Окжетпеса» Сергей Кейлер сыграл рукой в своей штрафной, после чего пенальти точно реализовал черногорский нападающий «Кайсара» Стефан Николич.

Для «Кайсара» этот матч стал первым после возвращения в КПЛ. В прошлом сезоне кызылординский клуб выступал в первой лиге, где завоевал золотые медали.

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