«Кайсар» победил «Окжетпес» в первом матче после возвращения в КПЛ
Футболисты «Кайсара» одержали победу над кокшетауским «Окжетпесом» в домашнем матче первого тура казахстанской
премьер-лиги 2017 года, передает корреспондент Vesti.kz.
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Игра проходила сегодня, 8 марта, в Кызылорде и завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол в матче был забит в компенсированное время. На 92-й минуте защитник «Окжетпеса» Сергей Кейлер сыграл рукой в своей штрафной, после чего пенальти точно реализовал черногорский нападающий «Кайсара» Стефан Николич.
Для «Кайсара» этот матч стал первым после возвращения в КПЛ. В прошлом сезоне кызылординский клуб выступал в первой лиге, где завоевал золотые медали.