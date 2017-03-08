«Шахтер» в большинстве не смог обыграть «Тараз» в первом туре КПЛ-2017

Составы команд, участвующих в турнире Премьер-Лиги чемпионата Казахстана, пополнило в это межсезонье немало новобранцев — в том числе и легионеров. А вот опытный словак Штефан Зошак пришел в «Шахтер» еще прошлым летом. Зарекомендовав себя с хорошей стороны, по окончании прошлого сезона хавбек продлил свои трудовые отношения с горняцким клубом до окончания чемпионата Казахстана 2017 года.