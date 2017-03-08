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8 марта 2017, 14:16 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Шахтер» в большинстве не смог обыграть «Тараз» в первом туре КПЛ-2017

Футболисты «Тараза» и карагандинского «Шахтера» сыграли вничью в матче первого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 8 марта, и завершилась со счетом 0:0.

Главным эпизодом матча стало удаление Давронжона Эргашева. На 51-й минуте таджикский защитник «Тараза» ногой ударил соперника в спину и получил красную карточку.

В других матчах первого тура КПЛ «Ордабасы» дома разгромил «Астану» (3:0), а «Тобол» крупно победил «Атырау» (3:0).

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