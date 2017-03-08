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8 марта 2017, 14:15 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Иртыш» победил «Акжайык» в первом туре КПЛ-2017

Футболисты «Иртыша» одержали победу над уральским «Акжайыком» в домашнем матче первого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Иртыш победил Акжайык в первом туре КПЛ-2017. Увеличить
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Игра проходила сегодня, 8 марта, в Павлодаре и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Все голы в прошедшей встрече были забиты во втором тайме. Счет был открыт на 46-й минуте, а автором гола стал полузащитник «Иртыша» Аслан Дарабаев. Гости ответили на это мячом парагвайского хавбека Фредди Коронеля на 83. Исход же матча решился на 89-й минуте, когда пенальти точно реализовал сербский защитник «Иртыша» Стефан Живкович.

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