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8 марта 2017, 13:37 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Хет-трик Щеткина принес «Тоболу» крупную победу над «Атырау» в первом туре КПЛ

Футболисты «Тобола» разгромили «Атырау» в первом туре КПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

В костанайский клуб он перешел зимой. Увеличить
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Встреча проходила сегодня, 8 марта, в Затобольске и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Все три гола «Тобола» на свой счет записал нападающий Алексей Щеткин. Он отличился на 13-й, 57-й и 65-й минутах. Состав «Тобола» нападающий пополнил зимой, перейдя на правах аренды из «Астаны».

В параллельном матче «Ордабасы» на своем поле разгромил «Астану» — 3:0.

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