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8 марта 2017, 13:33 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Ордабасы» разгромил «Астану» в первом туре КПЛ-2017

Футболисты «Ордабасы» стартовали с победы над «Астаной» в новом сезоне казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Первый мяч в игре был забит на 13-й минуте. Увеличить
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Игра первого тура проходила сегодня, 8 марта, на стадионе имени Кажимукана Мунайтпасова в Шымкенте и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Первый гол в матче был забит на 15-й минуте, когда точным ударом со штрафного ворота Ненада Эрича поразил хавбек «Ордабасы» Мардан Толебек. Удвоили счет хозяева после перерыва. На 75-й минуте своей бывшей команде забил полузащитник Азат Нургалиев. Точку в матче поставил гол сенегалца Абдулайе Диакате на 89-й.

Стоит отметить, что капитан «Ордабасы» Самат Смаков в матче с «Астаной» получил травму и был заменен на 34-й минуте — вместо него вышел аргентинский новичок Пабло Фонтанелло.

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