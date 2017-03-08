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8 марта 2017, 12:49 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Перенесенный матч «Олимпик» — «Карпаты» состоится 14 марта

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Апелляционный комитет ФФУ отклонил апелляцию «Карпат» на перенос матча 17-го тура УПЛ с «Олимпиком».

По информации канала «Футбол 1», перенесенный матч соперники сыграют во вторник, 14 марта.

Напомним, что вчера Апелляционный комитет ФФУ обязал «Олимпик» возместить «Карпатам» все затраты, которые те понесли в связи с приездом на матч в Сумы из Львова.

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