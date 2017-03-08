Вратарь «Селтика» Гордон продлил контракт до 2020 года

Как сообщает официальный сайт шотландской команды, срок его соглашения был пролонгирован на три года и теперь рассчитан до 2020 года.



Гордон выступает за «Селтик» с 2014 года, когда перешёл из «Сандерленда». В текущем сезоне 34-летний футболист провёл в чемпионате Шотландии 24 матча, в которых пропустил 11 голов.



«Было две или три встречи, когда мы садились за стол и переговорили. В конце концов я сказал, что хотел бы остаться здесь», — признался голкипер.