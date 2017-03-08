Аллегри требует от «Ювентуса» четырёхлетний контракт и € 5 млн за сезон
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, которого последнее время сватали в «Арсенал» и «Барселону», выдвинул руководству «старой синьоры» свои условия по новому контракту.
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Договор 49-летнего специалиста истекает летом 2018 года
Il Tempo сообщает, что Аллегри просит новый четырёхлетний контракт с окладом в € 5 млн за сезон. Также специалист хочет полностью контролировать все вопросы, которые касаются первой команды.
Окончательный ответ от руководства Массимилиано Аллегри ждёт до конца марта.
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