Аллегри требует от «Ювентуса» четырёхлетний контракт и € 5 млн за сезон

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Договор 49-летнего специалиста истекает летом 2018 года



Il Tempo сообщает, что Аллегри просит новый четырёхлетний контракт с окладом в € 5 млн за сезон. Также специалист хочет полностью контролировать все вопросы, которые касаются первой команды.



Окончательный ответ от руководства Массимилиано Аллегри ждёт до конца марта.