Умер тренер Григорий Цыркунов

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8 марта на 57-м году жизни скоропостижно скончался белорусский голкипер и тренер Григорий Цыркунов. Григорий Цыркунов родился 1 июня 1960 года. В бытность игроком выступал за минские «Торпедо» и «Динамо», брестское «Динамо», «Целинник» из Целинограда, немецкий «Мотор» из Эберсвальде. Работал тренером вратарей в «Витебске», «Славии», «Минске» и солигорском «Шахтере».

Редакция «Прессбола» выражает соболезнования родным и близким Григория Цыркунова.