Бразильский «Шапекоэнсе» одержал победу в дебютном матче в Кубке Либертадорес
МОСКВА, 8 мар —
Р-Спорт. Футболисты бразильского клуба «Шапекоэнсе» одержали победу в дебютном матче в рамках Кубка Либертадорес, обыграв в гостях венесуэльскую «Сулию».
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Матч группового этапа, прошедший в Маракайбо (Венесуэла), завершился победой гостей со счетом 2:1, которая вывела «Шапекоэнсе» в лидеры группы 7 Кубка Либертадорес. Для дебютанта турнира эта победа стала первой на международном уровне после авиакатастрофы, которая унесла жизни большинства игроков и членов тренерского штаба бразильской команды.
Авиакатастрофа произошла 29 ноября недалеко от колумбийского города Медельин. На борту самолета находились 77 человек: девять членов экипажа и 68 пассажиров, включая игроков и персонал «Шапекоэнсе», летевших на первую встречу финала Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьональ». В авиакатастрофе выжили шесть человек, из которых трое являются игроками «Шапекоэнсе»: Алан Рушел, Джексон Фольман и Хелио Сампьер Нето.
Нето и Рушел были включены в состав на матч с «Сулией».
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