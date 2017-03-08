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8 марта 2017, 11:10 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ювентус» следит за хавбеком «Ливерпуля» Джаном

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан попал в сферу интересов «Ювентуса».

Скауты «старой синьоры» следят за 23-летним футболистом ещё с января.

Daily Mail сообщает, что Джан, чей контракт с «Ливерпулем» истекает летом 2018 года, готов продлить его, но на улучшенных условиях. Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп с требованиями игрока не согласен, считая, что Джан не до конца раскрыл свой потенциал.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 21 матче АПЛ (15 в основном составе), забил 3 гола и отдал 2 результативных паса. На трансферном рынке Джан оценивается в £ 12,7 млн.

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