«Ювентус» следит за хавбеком «Ливерпуля» Джаном

Скауты «старой синьоры» следят за 23-летним футболистом ещё с января.



Daily Mail сообщает, что Джан, чей контракт с «Ливерпулем» истекает летом 2018 года, готов продлить его, но на улучшенных условиях. Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп с требованиями игрока не согласен, считая, что Джан не до конца раскрыл свой потенциал.



В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 21 матче АПЛ (15 в основном составе), забил 3 гола и отдал 2 результативных паса. На трансферном рынке Джан оценивается в £ 12,7 млн.