Исламбек Куат не поможет «Кайрату» в матче с «Актобе»
Полузащитник «Кайрата» Ислламбек Куат пропустит матч первого тура КПЛ с «Актобе». Об этом информирует официальный сайт клуба.
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Полузащитник заработал два предупреждения во встрече с «Астаной» за Суперкубок. В связи с этим «семерка» алматинского клуба пропустит первую домашнюю встречу чемпионата.
Напомним, что Исламбек Куат стал автором второго мяча в ворота «Астаны». Матч за Суперкубок завершился победой кайратовцев во счетом 2:0. Встреча «Кайрата» и «Актобы» начнется в 16:00 по времени Астаны. Ее в прямом эфире покажет телеканал KazSport.
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