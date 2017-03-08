Исламбек Куат не поможет «Кайрату» в матче с «Актобе»

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Полузащитник заработал два предупреждения во встрече с «Астаной» за Суперкубок. В связи с этим «семерка» алматинского клуба пропустит первую домашнюю встречу чемпионата.

Напомним, что Исламбек Куат стал автором второго мяча в ворота «Астаны». Матч за Суперкубок завершился победой кайратовцев во счетом 2:0. Встреча «Кайрата» и «Актобы» начнется в 16:00 по времени Астаны. Ее в прямом эфире покажет телеканал KazSport.